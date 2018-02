'Parques em Londres e NY foram inspiração' A falta de áreas verdes públicas em São Paulo foi a principal razão para a criação do Parque do Ibirapuera, na zona sul. "Em uma cidade pobre de jardins centraes, como era S. Paulo, não poderíamos perder a opportunidade que se nos apresentou de preparar o terreno para um parque em pleno coração da cidade residencial", dizia relatório da Prefeitura, publicado no Estado em 27 de julho de 1930. Mas o local só seria aberto em 1954, nas comemorações do 4.º Centenário.