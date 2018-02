Parque nasceu na zona sul

O Playcenter abriu as portas em 1971, em uma pequena área da Rua Manuel da Nóbrega, na frente do Parque do Ibirapuera, zona sul. O nome veio de um brinquedo em forma de tobogã.

Dois anos depois, impulsionado pelo sucesso de seu trenó aquático, mudou-se para o terreno de 32 mil m² na Barra Funda (foto), zona oeste. Começou com 15 atrações e, no fim dos anos 1980, já detinha o posto de maior parque da América Latina. Em 1988, estreou seu maior sucesso, as Noites do Terror. A primeira edição durou três fins de semana.