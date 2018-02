Parque não foi responsabilizado por acidentes

Para o delegado titular do 23º DP (Perdizes), Marco Aurélio Batista, que investigou o caso, em ambas as situações os laudos não apontaram falhas que pudessem responsabilizar o parque.

Já no caso do acidente do Hopi Hari, que causou a morte de uma adolescente em fevereiro deste ano, o delegado responsável, Álvaro Santucci, pediu prorrogação do prazo de 30 dias para finalizar a investigação. O prazo inicial do inquérito venceria no próximo dia 24. Ele aguarda o laudo de 14 brinquedos feitos pelo Instituto de Criminalística.