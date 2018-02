Parque na Augusta ainda é só projeto

Na época, o terreno estava avaliado em R$ 33 milhões. Desde então, porém, a área passou por grande valorização imobiliária.

As construtoras Cyrela e Setin planejam erguer duas torres no terreno, mas prometem deixar o resto da área aberto à população e com as 695 árvores de espécies remanescentes da Mata Atlântica. A proposta não convence a população. Vizinhos afirmam que se trata da última área verde do bairro da Consolação.

Na página Aliados do Parque Augusta, simpatizantes da causa do parque afirmam já ter conseguido apoio de várias entidades e de pelo menos 14 vereadores. O último a manifestar apoio foi o vereador Nabil Bonduki (PT), encarregado pela administração de Fernando Haddad (PT) de pensar o novo plano diretor da cidade. "Sou a favor. O que a gente precisa é encontrar meios para viabilizar isso economicamente", afirma, lembrando que, regulamentadas no Plano Diretor, algumas ferramentas poderiam viabilizar o parque. A decisão sobre o assunto, postergada pelo ex-prefeito, Gilberto Kassab (PSD), deve ficar para Haddad. /ARTUR RODRIGUES