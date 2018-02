Parque ganha brinquedo de cordas O Parque do Ibirapuera, na zona sul, abre hoje um novo brinquedo para a criançada. Trata-se de uma rede tridimensional, com cordas, que simula a escalada em árvores. Segundo a Prefeitura, a estrutura estimula a flexibilidade e a inteligência. Para crianças de 5 a 12 anos, a atração fica perto da Praça do Porquinho. Ao lado, a área cercada do playground tem novos equipamentos de molas - os antigos foram quebrados meses após a instalação, em 2009. Agora, para que não sejam usados por adultos, ficam dentro de uma área ampliada e cercada. / L.A.