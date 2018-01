Parque ficará aberto de madrugada A partir deste fim de semana, o Parque do Ibirapuera vai abrir ininterruptamente, das 5h de sábado até as 24h de domingo, proporcionando atividades de educação ambiental e de lazer. Durante a madrugada, um terço da área do parque, onde estão a Marquise, o Auditório, o MAM, o prédio da Bienal, a Arena de Eventos e a OCA, será aberta ao público, com acesso pelos portões 2 e 10.