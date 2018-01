Parque festeja 39 anos com trilha noturna

Amanhã, em comemoração ao 39º aniversário, o Parque Alfredo Volpi, na Cidade Jardim, zona sul, terá uma agenda recheada de eventos.

Às 8 horas, os frequentadores serão recebidos com um café da manhã. Ao longo do dia, estão previstas palestras e oficinas temáticas de meio ambiente, exposição fotográfica, exibição de vídeo institucional sobre a história do parque, aulas de ioga, caminhada, corrida e atividades recreativas para a criançada.

Mas o ponto alto da festa deve ser a Trilha Noturna da Biodiversidade, um passeio guiado em meio a um dos maiores remanescentes urbanos de mata atlântica em São Paulo. Para participar, basta estar às 17h, munido de lanterna, no playground do parque.

Outros parques. O Parque do Ibirapuera, também na zona sul, o mais movimentado da cidade, terá mais um Sábado Astronômico - evento direcionado aos aficionados pelo céu, que ocorre sempre no último fim de semana do mês. As palestras e observações astronômicas são gratuitas - ingressos à parte (R$ 5) somente para quem quiser assistir a alguma sessão do planetário.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre 14h30 e 15h45, ocorre uma observação solar, monitorada pelo Clube de Astronomia de São Paulo. Ao longo do dia, uma série de palestras está programada.

Para quem gosta de espairecer na companhia de um bom livro, alguns parques paulistanos também têm acervos do projeto Bosque da Leitura.

Funcionam aos sábados e domingos, nos Parques do Carmo e da Luz; só aos domingos nos Parques Anhanguera, Cidade de Toronto, Ibirapuera, Santo Dias; e todos os dias no Parque do Piqueri.