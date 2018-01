Parque em Moema é ponto de encontro de passeio noturno de bike

'Largar o sofá e as bolachinhas'. É com humor que Mauro, um dos organizadores do Lokobikers, descreve o objetivo do grupo que escolheu o Parque das Bicicletas como ponto de encontro em busca de diversão em São Paulo.

A turma de ciclistas nasceu em abril de 2004, com poucas pessoas, e foi crescendo. Hoje, se reúne sete vezes por semana para passeios noturnos sobre duas rodas, em grupos que chegam a 50 pessoas por pedalada - o que resulta em cerca de 300 adeptos por semana.

A escolha do local, em Moema, é pela localização e por ser destinado justamente aos ciclistas. Perto do Parque do Ibirapuera, tem atrativos a mais com relação ao outro espaço, bem mais afamado.

"Hoje o Parque das Bicicletas é considerado o Quartel Geral dos Lokobikers. É um lugar de fácil acesso, tem estacionamento, tem segurança e não é tão movimentado como o Ibirapuera", conta Mauro.

Cada dia da semana tem uma proposta diferente de passeio, de acordo com o nível de condicionamento físico, interesse e habilidade dos participantes. A quarta-feira, por exemplo, é o melhor dia para os iniciantes.

"A participação é totalmente livre, só basta chegar com a bike revisada, itens de segurança e vontade de se divertir pedalando pela cidade". O objetivo dos Lokobikers é, essencialmete, a diversão. "Sempre fazemos percursos diferentes, para não cair na monotonia e também por questão de segurança".

Além dos trajetos pelas ruas de São Paulo, o grupo organiza viagens e encontros, para aproveitar a natureza e confraternizar. Os Lokobikers evitam falar de questões política, como as implantações de ciclovias na cidade, e adotam uma filosofia mais leve. "Não somos ativistas. Queremos que as pessoas venham pedalar com a gente, se divertindo enquanto pedalam".

A programação diária dos Lokobikers é atualizada na fanpage do grupo no Facebook, que já ultrapassa os 4 mil fãs.