Parque em cima de túnel vai custar R$ 21,8 mi

A Prefeitura divulgou ontem que o consórcio Themag-Cobrap-Geotec-Paulo Bastos venceu a licitação e receberá R$ 21,8 milhões pelo projeto de um parque linear de cerca de 600 mil metros quadrados no Jabaquara, zona sul. A área verde ficará em cima do túnel de 2,4 km que será construído entre a Avenida Roberto Marinho e a Rodovia dos Imigrantes. Além do parque, serão feitas duas pistas marginais e uma ciclovia. As obras fazem parte de um pacote de intervenções na área da Operação Urbana Água Espraiada.