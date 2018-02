Parque ecológico em São Vicente (SP) é reaberto nesta sexta

São Paulo, 1 - Após passar por reformas, foi reaberto na manhã desta sexta-feira, 1, o Parque Ecológico Voturuá, em São Vicente, na Baixada Santista, agora reconhecido como zoológico, com o objetivo de atender diariamente nove mil pessoas, segundo informações da prefeitura do município. O novo parque vai funcionar de terça-feira a domingo, das 9 horas às 17h30, e a entrada é gratuita.

A nova estrutura do parque foi planejada para garantir mais conforto e segurança aos frequentadores e o melhor atendimento aos quase 130 animais do seu zoológico, divididos entre répteis, aves e mamíferos. Durante a reforma do parque, todas as 24 espécies do zoológico que estavam em espaços localizados nas encostas do morro foram removidas para recintos planos e mais amplos, entre elas a onça, as araras e o quati, de acordo com a prefeitura.

A reforma do parque, segundo a administração municipal, ampliou a estrutura do antigo prédio para melhorar o desenvolvimento das especialidades de Biologia, Medicina Veterinária, Educação Ambiental, Quarentenário (local onde os animais ficam logo que chegam ao Parque), Extra (recintos ambientados onde ficam os animais excedentes até serem destinados) e Biotério (onde são criadas presas vivas). Foram criados dois novos ambulatórios com equipamentos mais modernos, para atender a todas as eventualidades, e uma sala de recuperação.

O local conta também com área de playground para as crianças, Posto de Informações Turísticas (PIT) sobre o Parque, além de um grande terreno que foi limpo e nivelado para servir de estacionamento.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na reinauguração e durante todos os finais de semana, está prevista a realização de várias oficinas de educação ambiental para todas as idades, segundo a prefeitura. Esse trabalho vai permitir o desenvolvimento de conhecimentos sobre o equipamento, a responsabilidade ambiental e vai promover o entretenimento no lugar.

Para esta sexta-feira e durante o final de semana, a partir das 14 horas, está programada a oficina sobre reaproveitamento de isopores. Nesta atividade, as crianças irão aprender sobre como montar uma gravura utilizando isopor. Para se cadastrar, basta enviar um email para parquecologicovoturua@gmail.com e solicitar o agendamento da visita monitorada.