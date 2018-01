Parque do Povo tem complexo esportivo e grupo de caminhada

Inaugurado em 2008, o Parque Mário Pimenta Camargo, no Itaim, zona oeste de São Paulo, é um dos mais novos da cidade. Conhecido também como Parque do Povo, o local tem um complexo esportivo, com quadras poliesportivas com marcação especial para esportes paraolímpicos, campo de futebol gramado, aparelhos de ginástica de baixo impacto, ciclovia, pistas de caminhada e trilhas.

Todas as sextas-feiras, das 8h30 às 9h30, profissionais da UBS Magaldi fazem um grupo de caminhada. O ponto de encontro é a entrada principal do parque. Às terças-feiras, das 7h30 às 8h30, é a vez do Tai Chi Pai Lin, um conjunto das práticas milenares taoístas para a saúde, o movimento e a serenidade. Os participantes se encontram no marquise próxima ao playground para ter aulas sob a supervisão do professores da UBS Magaldi. Todas as atividades são gratuitas.

A vegetação do parque é composta por espécies frutíferas nativas, exóticas, madeiras nobres, trepadeiras e jardim sensitivo com ervas aromáticas. Foram registradas 32 espécies, das quais a grumixama e o pau-brasil estão ameaçados. As pessoas podem tocar, cheirar e até morder folhas de espécies de plantas como mostarda, coentro, cheiro-verde, cebolinha, babosa e manjericão.

Nos gramados do parque, os visitantes podem ver 37 espécies de aves, como quero-quero, avoante, rolinha, asa-branca, beija-flor-tesoura, pica-pau-do-campo, suiriri-cavaleiro, sabiá-do-campo e tico-tico. Na copa das árvores ou em sobrevoo é possível ver também maracanã-nobre, tuim, sanhaçu-do-coqueiro, ferreirinho-relógio, alegrinho e pitiguari.

Informações:

Av. Henrique Schaumann, 420 - Itaim Bibi

Funcionamento: diariamente das 6h às 22h

Telefone: (11) 3073-1217