Parque do Ibirapuera terá iluminação de LED em maio

SÃO PAULO - O Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, terá nova iluminação a partir do final de maio. Os postes com lâmpadas tradicionais de vapor de sódio ou mercúrio serão trocados por postes com lâmpadas de vapor metálico e LED. As obras de adequação para a nova iluminação tiveram início em março do ano passado.

Algumas ruas que estavam sem iluminação também passarão a ter postes. Com a mudança, o parque passará de 1.352 postes em 13 km, para 1.649 em 16 km. Os postes de até 13 metros serão substituídos por outros de 5 metros, que ficam abaixo das copas das árvores, melhorando a visibilidade. Já as estruturas de 25 metros serão mantidas.

A Avenida Paulista ganhou um novo sistema de iluminação em janeiro deste ano. A nova iluminação foi desenvolvida pelo Departamento de Iluminação Pública (Ilume) da Secretaria Municipal de Serviços. A obra, executada pela AES Eletropaulo, substituiu os 54 postes de concreto, de 25 metros, por 39 postes de aço de 20 metros e 15 de 12 metros. As lâmpadas amarelas de vapor de sódio de 400W de potência foram trocadas por outras brancas de vapor metálico, de 315W.