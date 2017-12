A Prefeitura de São Paulo vai recuperar três quilômetros de asfalto no Parque do Ibirapuera, na zona sul. É a primeira reforma do piso do parque desde sua construção, há 56 anos. O recapeamento deve durar 120 dias e haverá interdições parciais no parque. A reforma da ciclovia, que ocupa um terço da malha asfáltica do local, começou ontem. Essa obra é uma parceria da Prefeitura com a Volkswagen.