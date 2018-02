Parque do Ibirapuera tem programação especial no Dia da Criança

SÃO PAULO - Ao longo do Dia da Criança, comemorado nesta sexta-feira, 12, um evento no Parque o Ibirapuera, na zona sul da capital paulista, pretende chamar a atenção dos jovens para uma alimentação equilibrada. O projeto "Meu Prato Saudável" é uma iniciativa do Hospital das Clínicas (HC).

D acordo com a assessoria de imprensa do HC, o "Meu Prato Saudável" mostra de forma simples e visual como as crianças podem montar refeições nutricionalmente equilibradas dentro e fora de casa. A intenção é fazer os pequenos perceberam que a variedade e as quantidades colocadas no prato determinam uma boa refeição.

Personagens infantis da Turma da Mônica e atores mirins estarão presentes no lançamento do projeto. O evento também vai oferecer desenhos para colorir, alimentos em pelúcia, dinâmicas, jogo em tablet com transmissão em plasma e oficina de reciclagem.

Oficina. Com as embalagens dos alimentos consumidos, o grupo vai ensinar as crianças sobre o processo da reciclagem e como reutilizar elementos do dia a dia. Os pais passarão por avaliação nutricional.

SERVIÇO

Lançamento do programa Meu Pratinho Saudável

Local: Parque do Ibirapuera (Parquinho Infantil)

Data: 12 de outubro de 2012 (sexta-feira)

Horário: 9h - 17h