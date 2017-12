Parque do Ibirapuera: seis exercícios para quem abusou nas festas

O ano novo chegou! E trouxe com ele indesejáveis quilos a mais, proporcionados pelos irresistíveis assados, churrascos, cerveja e, é claro, os doces! Se emagrecer já estava nos planos de muita gente antes de pular as sete ondinhas, depois de toda a comilança passa a ser mais que uma resolução para 2015.

Para começar a colocar em prática a meta de enfrentar o ano mais leve - e com mais saúde - é preciso ter alguns cuidados em mente. "A falta de uma orientação médica e de um profissional de educação física podem ocasionar problemas ortopédicos. Para o indivíduo que quer perder peso o mais rápido possível, é importante lembrar que isso não ocorre do dia para a noite", diz o personal trainer Vitor Florentin.

Não existe o exercício mais apropriado para emagrecer, mas cuidar do que se come é fundamental. "Os hábitos alimentares, frequência de treino e descanso influenciam muito. Devemos lembrar que os resultados vão chegar, mas só depende do foco de cada um. É preciso ter paciência e não desistir do seu objetivo", orienta o personal. "Ao praticar atividade física nosso cérebro produz endorfina, trazendo sensação de relaxamento, bem-estar, e diminuindo estresse e ansiedade".

Juntar os amigos para mexer o corpo em um ambiente agradável é uma boa pedida para começar. Adequar a prática ao seu gosto, transformando o exercício em diversão também fará a diferença.

Para ajudar, listamos seis possibilidades que o Parque Ibirapuera, o mais frequentado de São Paulo, oferece para quem busca uma atividade física.