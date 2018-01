Parque do Ibirapuera reabre parcialmente após temporal

SÃO PAULO - O Parque do Ibirapuera voltou a funcionar parcialmente na tarde desta segunda-feira, 29, com a reabertura dos portões 2,3 e 9. O local estava fechado desde o período da manhã em razão dos danos provocados por um temporal na noite deste domingo e na madrugada de segunda; 25 árvores caíram no interior do parque durante as chuvas.

A Secretaria do Verde e Meio Ambiente, responsável pelo parque, informou em nota que o local só deve voltar a ser reaberto totalmente na quarta-feira, 31. A interdição, segundo a Secretaria, ocorre para a realização dos trabalhos de remoção das árvores.

Danos materiais foram registrados no local, com a queda de uma árvore sobre o prédio da administração e também sobre uma estrutura no setor de eventos. Postes de iluminação também ficaram danificados e durante a manhã desta segunda-feira, a energia elétrica não havia sido restabelecida no parque.