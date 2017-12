Parque do Ibirapuera ganha fontes dançantes de Natal

A tradicional apresentação de Natal das fontes do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, começam nesta sexta-feira, 1º. Até o dia 6 de janeiro, serão três sessões por dia: às 20h30, 21h e 21h30. A dança das fontes vai atingir uma altura superior a 30 metros.

Canções natalinas serão interpretadas por músicas de Maria Bethânia e Dominguinhos. A apresentação terá uma mensagem de paz mundial e as árvores serão acesas ao som de Happy Xmas (War is over), de John Lennon.

A introdução do espetáculo simboliza a origem, com um jogo de imagens envolvendo estrelas, planetas e galáxias que se transformam em uma árvore de Natal. Uma árvore do bosque se acende neste momento, representando a primeira árvore plantada no parque.

Em seguida, símbolos representativos da presença da humanidade e do sentimento de união, como comidas e brinquedos simples, fazendo referência à solidariedade. Após a introdução, Papai Noel entra em cena no jogo de luz, representado por Nicolau.

Na trilha do espetáculo, estarão as músicas Firebird Suite, Isa Lei, Making The Plane, I Love Rock and Roll, Dance of The Sugar, The Great Secret, Milagre dos Peixes, além de Anoiteceu, na voz de Maria Bethânia e Sapatinho, com Dominguinhos.

A iluminação terá quase 2 milhões de lâmpadas de LED, nas copas das 180 árvores no entorno do lago. A fonte foi reinaugurada em 21 de agosto com o novo espetáculo das águas.