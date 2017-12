Parque do Ibirapuera estreia festa de réveillon com show de luz e projeções

SÃO PAULO - Pela primeira vez, o Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, recebeu uma festa de réveillon. Além de quem optou por passar a virada em uma festa mais "família", alguns paulistanos escolheram passar no parque antes de ir para a tradicional festa na Avenida Paulista para conferir a iluminação e o show multimídia na fonte. A produção do evento estima um público de 5 a 10 mil pessoas.

A apresentação durou alguns minutos, com Imagens e mensagens de final de ano acompanhadas de trilha sonora e iluminação na fonte.

Não houve venda de bebida alcoólica no parque, assim como nos demais dias do ano. "Optamos pelo parque pelo clima familiar e o show. Além disso, meus pais são do interior e os trouxe para conhecerem o ibirapuera", disse a farmacêutica Maria Angélica Natalício, de 36 anos. Ela veio acompanhada dos pais, o noivo, a irmã e a sobrinha.

"Vamos a pé para a Paulista, mas quis trazer a familia aqui", disse o economista Wilton Albuquerque, de 30 anos. "Vamos subir a Brigadeiro que nem a São Silvestre", brincou.

Ele trouxe a mãe que nunca tinha visto o show de luzes e as projeções. "Achei maravilhoso. Não tenho palavras", disse Dona Gercina Albuquerque, de 72 anos, acompanhada também da irmã e da sobrinha, que vieram de Juazeiro do Norte, no Ceará.