Parque da Cidade vai ganhar 300 hectares Hoje com 50 hectares, o Parque da Cidade, em Jundiaí, terá 350 hectares (mais do que o dobro da área do Parque do Ibirapuera) quando estiver concluída, em 2013, a ampliação anunciada pela prefeitura. A nova área terá anfiteatro, museu a céu aberto, restaurante e trilhas ecológicas. A ciclovia será ampliada dos atuais 2,7 mil para 7,2 mil metros.