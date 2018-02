Parque culpa sucessão de falhas pela tragédia O vice-presidente do Parque Hopi Hari, Claudio Guimarães, afirmou ontem ao Fantástico, da TV Globo, que conjunto de falhas sucessivas e somadas causou a tragédia que há dez dias matou Gabriella Nichimura, de 14 anos. A menina caiu do brinquedo La Tour Eiffel. Ele afirmou que a direção do parque não soube que o assento que ficava travado estava abrindo. Foi esse assento que a jovem usou. Um funcionário do Hopi Hari disse que alertara superiores."A informação não chegou à direção", disse Guimarães.