Parque Burle Marx incentiva a prática de atividades físicas

O Parque Burle Marx tem uma agenda extensa para quem quer orientação gratuita na prática de esportes. Além dos espaços verdes para caminhar, correr e relaxar, durante toda a semana especialistas conduzem aulas aos visitantes.

Todos os sábados, das 9h às 10, professores do Projeto Luta no Parque oferecem aulas de diferentes modalidades para quem quer conhecer artes marciais no Gramado Central. Das 10h às 11h, são oferecidas aulas de zumba no Jardim Burle Marx, ministradas por uma academia voltada Às mulheres.

Além das atividades fixas, outros projetos se intercalam nos finais de semana. Entre eles, há a prática de pilates, aplicação do método de rose, treino funcional, reiki, tai chi chuan e ginástica para gestantes.

Confira a programação:

Tai Chi Chuan

Todas as quartas-feiras

Horário: 10h às 11h

Gramado das Palmeiras

Profº Paulo Meirelles

Informações 9-9257-0005

Zumba

Todo sábado

Horário: 9h às 10h

Jardim Burle Marx

Profª Bruna

Informações: 3742-1372

Pilates

1º sábado do mês

Horário: 10:30h às 11:30h

Gramado das Palmeiras

2º sábado e 4º sábado

Horário: 10h as 12h

Gramado Central

Treino funcional

Toda quinta

Horário: das 9h as 11h

Gramado das Palmeiras

Penúltimo e último sábado do mês

Horário: 10h às 12h

Gramado Central

Reiki

2º e 3º sábado do mês

Horário: 10h30 às 11h30

Árvores próximas ao gramado

Ginástica para mães

Todo 2º e 3º domingo do mês

Horário: 10h às 11h

Gramado Central

Método DeRose

Último domingo do mês

Horário: 9h às 10h

Gramado Central

SERVIÇO:

Parque Burle Marx

Av. Dona Helena Pereira de Moraes, 200

Informações: 3746-7631 e 3776-7497

comunica@fab.org.br