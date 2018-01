Parque Augusta: R$ 110 mil de multa por poda A área verde da Rua Augusta na esquina com a Caio Prado (região central de São Paulo) é alvo de mais uma polêmica. O local, já declarado pela Prefeitura como de utilidade pública para a criação do Parque Augusta - que até hoje não saiu do papel - recebeu uma poda irregular que renderá multa de R$ 110 mil para a empresa que fez o serviço e para Armando Conde, proprietário do terreno e dono de uma incorporadora.