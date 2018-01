Parlamentar afirma que pediu para apurar fraudes

"Que ligação posso ter com pessoas contra as quais fiz representações? Minha defesa está no próprio Ministério Público", afirmou Aurélio, sobre pedido de investigação das Secretarias de Habitação e Finanças feito em 2010. "Alguém ajudar alguém que o está prejudicando, só se for mulher de malandro."

Ele disse que conheceu Ronilson Rodrigues e Eduardo Barcellos apenas quando foram depor na CPI do IPTU, em 2009. Segundo ele, depois disso Rodrigues o auxiliou, como subsecretário da Receita, na elaboração de projetos de lei, mas nunca houve pedido ou oferta de dinheiro.

"Estão querendo desconstruir quem fiscalizou, desviando o foco do cerne da questão, as outorgas onerosas. Pergunte ao Ministério Público, ao ex-prefeito (Gilberto Kassab) e ao ex-corregedor (Edílson Bonfim) por que essas investigações não andaram."

Aurélio afirmou que abriu seu sigilo fiscal e bancário em 2012 e mostrou relatório do MPE dizendo que a evolução patrimonial foi compatível com os ganhos como vereador e empresário.