Paris é modelo de sucesso

Foram distribuídas 20,6 mil bicicletas na capital e 3 mil em cidades da região metropolitana, divididas em 1,4 mil estações. Com essa rede à disposição, o usuário se sente estimulado. O resultado: entre 120 mil e 130 mil operações diárias de aluguel - que equivalem a até meia hora de uso. Uma pesquisa do instituto TNS Sofres indicou que 90% dos usuários estão satisfeitos ou muito satisfeitos com o serviço. E recomendam aos amigos.