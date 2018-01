Parentes pedem prisão de pilotos do Legacy Passados sete anos do acidente com o voo 1907, da Gol, que em 2006 foi atingido por um jato Legacy pilotado pelos norte-americanos Joseph Lepore e Jan Paul Paladino, matando 154 pessoas, parentes e amigos das vítimas se reuniram ontem em Brasília para cobrar uma punição efetiva dos pilotos. Em outubro do ano passado, o Tribunal Regional Federal da 1.ª Região (TRF1) condenou os pilotos a pena de 3 anos de prisão em regime semiaberto. O caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça (STJ).