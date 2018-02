Parentes de vítimas farão passeata em Pinheiros amanhã Familiares de vítimas de acidentes de trânsito farão uma passeata amanhã, às 10h, na frente do Colégio Santa Cruz, em Pinheiros. A expectativa do organizador, Rafael Baltresca, de 31 anos, é que 500 pessoas compareçam. Ele é filho de Miriam, de 58 anos, e irmão de Bruna, de 28, que foram atropeladas e mortas na frente do Shopping Villa-Lobos há um mês.