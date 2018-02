Parentes de vítimas de acidentes fazem passeata hoje Familiares de vítimas de acidentes de trânsito recentes, como o do administrador Vitor Gurman, que morreu após ser atropelado por um Land Rover na Vila Madalena, zona oeste, e de Míriam e Bruna Baltresca, mãe e filha que morreram ao serem atingidas por um carro na frente do Shopping Villa-Lobos, também na zona oeste, farão hoje um protesto contra a violência no trânsito e contra a impunidade para motoristas embriagados que provocam essas batidas.