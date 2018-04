''Parecia uma rajada de metralhadora'', diz vizinho de bar

O morador, que vive no 5º andar de um prédio na avenida, avisou para ninguém da família aparecer na janela. "Tive medo de bala perdida." Segundo ele, o conjunto formado por seis bares na Rua Doutor Plínio Barreto - todos com perfil universitário - nunca registrou problemas. "São jovens. Eles vêm aqui comer, jogar um baralho", contou. Um pizzaiolo conta que, ao ouvir os tiros, correu para a parte de trás do estabelecimento onde trabalha. "Foi uma correria. Ninguém sabia o motivo daquilo."