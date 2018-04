'Parecia piada de português', lembra autor As obras do Canindé - o estádio da Portuguesa - já haviam começado quando, por volta de 1964, o arquiteto Hoover Américo Sampaio foi contratado. "Parecia brincadeira. Estavam erguendo um estádio sem ser projetado, somente a partir de uma planta feita por um decorador", conta ele, hoje com 80 anos e ainda na ativa - dá aulas na Universidade Mackenzie. "E o fosso que tinham feito no entorno do campo? Não deixaram nem local de acesso aos jogadores: no começo foi improvisada uma ponte de madeira." Mas o arquiteto nega a mais famosa piada sobre a obra - a de que um trator teria sido enterrado no campo, após ter sido esquecido no meio do campo. "Isso não aconteceu."