'Parece que você está na SP de 1800' Morador do edifício Copan, dono de restaurante vegetariano na esquina das Ruas Dom José de Barros e Barão de Itapetininga e organizador das caminhadas noturnas pelo centro de São Paulo, Carlos Beutel, de 57 anos, escolheu um casarão no local onde a cidade surgiu, o Pátio do Colégio, como o espaço de que mais gosta. "A cidade é toda especial, mas nesse momento destacaria o Solar da Marquesa, porque vamos caminhar por lá."