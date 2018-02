Parece mentira!

Por que diabos a CIA teria levado, segundo o WikiLeaks, o corpo de Bin Laden para os EUA em vez de jogá-lo no mar, conforme o divulgado? Será que os americanos estão só esperando a poeira baixar para leiloar o presunto na internet?

Direito a elogio

O jornalista Roberto Kovalick é, já há algum tempo, o melhor correspondente da televisão brasileira no exterior. Só se fala disso no Japão!

Cinderelas

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No momento mais tocante da recepção ao príncipe Harry no Morro da Urca, o bondinho do Pão de Açúcar desceu à meia-noite de ontem lotado de moças, todas calçando um único pé de sapato.

É do jogo!

Ronaldinho Gaúcho não se importa nem um pouco com as vaias da torcida do Flamengo. Também, pudera! Ele ganha muito bem pra isso! Parece que dá uns R$ 50 mil por vaia que toma da galera.

Puro-sangue

José Serra vai aguardar até o meio da tarde convite para o aniversário de Aécio Neves, que completa 52 anos neste sábado. Adoraria dizer que já tem compromisso para hoje.

Pra trás

E o STF, hein?! Deu uma de Aloizio Mercadante!

Mãe é mãe

O ministro Aldo Rebelo revelou a assessores mais próximos o motivo que o levou a aceitar o pedido de desculpas do boquirroto Jérôme Valcke: "A Fifa que o pariu, né?"

A Velhinha de Taubaté não sabe mais no que acreditar! Chegou a duvidar que a PM de sua cidade tivesse mesmo convocado um militar aposentado cujo hobby é se vestir de Batman para ajudar no combate à violência na vizinhança.

Como diria o Robin, "Santa Maluquice"!

André Luiz Pinheiro, o homem-morcego do Vale do Paraíba, serviu por 30 anos à Marinha e mantém em casa mais de 200 fantasias de super-heróis. Estreia oficialmente na semana que vem no papel de Batman, ainda sem saber direito o script de seu personagem nas ruas.

Trabalho não falta a quem queira combater o malfeito em Taubaté! A dúzia de ovos por lá chegou a custar R$ 78,00 aos cofres públicos, enquanto o prefeito, a primeira-dama, os parlamentares, boa parte dos representantes do poder público, enfim, estavam ou estiveram envolvidos em sequestro, superfaturamento, improbidade administrativa e mordomias dignas de "vida de príncipe", como gabou-se recentemente em rede social o vereador Rodson Lima - lembra?

A velhinha mais famosa da região já não tem lá muita certeza de nada, mas acredita que o próprio Coringa - ou seria o Pinguim? - também seja seu vizinho. Cá pra nós, faz sentido!

Boa educação

Ricardo Teixeira pediu licença! Não fazia isso desde quando, ainda estudante, saía de sala para ir ao banheiro durante a aula de religião do

Colégio Santo

Inácio.