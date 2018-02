Parece Brasil, mas não é: a folia pelo mundo

E a Quarta-Feira de Cinzas chegou. Se você é fã de carnaval e quer mais, ainda pode se programar para ir à Argentina e curtir uma folia igualzinha à do Anhembi e da Sapucaí até o primeiro sábado do mês que vem. Mas se só quer ouvir falar em Momo no ano que vem, o Estado separou mais seis destinos que podem valer a viagem em 2014.

Desconhecida dos brasileiros, a argentina Gualeguaychu, na província de Entre Ríos, tem um sambódromo, chamado de corsódromo, com capacidade para 40 mil pessoas. Atrás apenas da Sapucaí, onde cabem 75 mil pessoas, é o segundo maior sambódromo na América Latina - o Anhembi recebe 32 mil pessoas. Por ele, desfilam as comparsas (escolas de samba) em todos os sábados de janeiro e fevereiro, até o primeiro de março - com direito a alas, musas de bateria e carros alegóricos.

A folia de Montevidéu também merece destaque: são 45 dias de festa, com murgas (coros de crítica política) e tambores do candombe (ritmo de influência tribal) dando o tom.

Na América do Norte, New Orleans é famosa pelo Mardi Gras, a terça-feira gorda, clímax da festa que começa duas semanas antes. Ontem, foliões em carros alegóricos jogaram as tradicionais bugigangas para a multidão que acompanhava os cortejos.

Na Europa, Nice encanta com as batalhas de confete e flores. Mas é Veneza o grande destino da folia no continente, com seus luxuosos bailes de máscaras com colombinas, arlequins e pierrôs. Colônia, na Alemanha, e Binche, na Bélgica, não deixam por menos. A primeira leva bonecões às ruas - parecidos aos de Olinda - em sátiras a políticos, enquanto a segunda reúne homens de tamancos e sinos na cintura em fantasias de motivos religiosos e monárquicos.