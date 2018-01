Parceria inédita com Waze permite ver trânsito online

SÃO PAULO - O Blog do Trânsito do estadão.com.br agora traz em tempo real o mapa do Waze - um dos aplicativos mais conhecidos do mundo. Com a colaboração de milhares de motoristas, a situação do tráfego nas ruas e avenidas de São Paulo é atualizada minuto a minuto.

A parceria inédita permite ao leitor não só navegar pelo mapa do Waze e verificar, em tempo real, a situação de cada via da cidade como também encontrar na mesma página (http://transito.estadao.com.br/) informações apuradas pela reportagem do Estado sobre congestionamentos, bloqueios, acidentes, protestos.

Uma tabela ainda mostra quantos quilômetros de lentidão há naquele momento nas diferentes regiões da cidade e como está o tráfego nas principais vias de cada uma delas.