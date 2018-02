Parceria do DF com Cingapura vira polêmica O governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz (PT), foi a Cingapura no início do mês assinar um contrato para que a empresa local Jurong Consultants faça o planejamento estratégico do DF para os próximos 50 anos, projeto denominado Brasília 2060. Ontem, o Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) divulgou nota oficial em repúdio ao anúncio do governo e criticou a falta de licitação ou concurso na escolha da empresa, "sobretudo diante da reconhecida expertise existente no Brasil".