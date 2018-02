Parar no Trianon e no HC sobe para R$ 12 a 1ª hora

De acordo com o texto dos Decretos 52.585 e 52.586, as garagens Trianon, localizada na Praça Alexandre de Gusmão, no bairro de Cerqueira César, e Clínicas, que fica na Avenida Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, no Jardim América, sofreram o reajuste de preços para se adequar aos "preços praticados por empreendimentos similares da região" - ou seja, para seguir o preço de mercado dessas áreas nobres. A Secretaria dos Transportes acrescentou, em nota, que o aumento é "em cumprimento a cláusulas contratuais" da concessão das garagens.

O último reajuste dos valores cobrados nos dois estacionamentos havia acontecido em abril de 2010. A garagem Trianon tem 500 vagas e a Clínicas, 750. A nova tabela de preços ficou assim: avulsos até 1 hora, R$ 12; até 2h, R$ 15,50; até 3h, R$ 19 e as demais horas, R$ 3,50 por hora. Para não mensalistas, a permanência máxima é de 24 horas e passou a custar R$ 40. Mensalistas devem pagar R$ 330 por mês.

Ranking. Um levantamento anual da Colliers International Brasil, em 160 cidades do mundo, apontou que os estacionamentos em São Paulo têm a média de preço mensal de R$ 272,31, com alta de 6,3% em relação a 2010. A cidade tem a segunda maior diária da América Latina (US$ 17,02) e ocupa a 75.ª posição no ranking mundial.