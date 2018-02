Paraquedistas morrem em acidente no Paraná Dois paraquedistas morreram em um acidente anteontem em Londrina, no Paraná. Eles participavam de um encontro mensal de paraquedismo no Aeroporto 14-Bis, no distrito de Warta, em Londrina. As vítimas, de 29 e 34 anos, respectivamente,saltaram do mesmo avião e durante a queda, já próximo do solo, os paraquedas se enroscaram. Um dos paraquedistas morreu na hora e o outro foi levado em estado grave para o Hospital Universitário de Londrina. A polícia esteve no local e vai apurar a causa do acidente.