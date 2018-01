Paraquedista cai sobre casa e fica ferido em Boituva

SOROCABA - O paraquedista Francisco Stênio de Freitas Júnior ficou gravemente ferido após cair sobre uma casa, durante um salto, no fim da tarde de sábado, em Boituva, região de Sorocaba. De acordo com a Polícia Militar, ele perdeu o controle do paraquedas e o equipamento entrou em parafuso, projetando-se sobre o telhado da residência, no Jardim Hermínia, periferia da cidade. Com o impacto, as telhas quebraram e canos do sistema hidráulico foram rompidos.

Um bombeiro civil do Centro Nacional de Paraquedismo, de onde o avião com o paraquedista havia decolado, acionou o socorro. Com o fêmur fraturado, Freitas Júnior foi levado o pronto-socorro do hospital São Luiz, em Boituva, e transferido à noite para o hospital Modelo, de Sorocaba. Segundo a informação da equipe médica, a vítima passa bem. De acordo com os bombeiros, o paraquedista teria acionado o paraquedas reserva junto com o principal, fazendo com que o cordame se enrolasse. A queda ocorreu a quase um quilômetro do local em que o paraquedista deveria ter pousado.