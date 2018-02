Paraná vai ter primeiro grupo antiterrorismo O Paraná deve ter o primeiro grupo de policiais estaduais especializados em antiterrorismo do País. O Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre), da Polícia Civil, vai aprimorar as técnicas de tiros de precisão e resgate de reféns com o objetivo de estar apto a agir em situações de atentados terroristas. Os policiais serão treinados especialmente para agir na Copa do Mundo de 2014 e em outros eventos internacionais. Os especialistas e as técnicas a serem repassadas no curso ainda estão sendo definidos.