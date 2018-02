Paraná inaugura sua versão da UPP do Rio Inspirado nas Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) do Rio, o governo do Paraná começou ontem a implantar a primeira Unidade Paraná Seguro (UPS) do Estado, com a ocupação de seis vilas do bairro Uberaba, onde vivem 72 mil pessoas. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, foram presas três pessoas e cumpridos 34 mandados de busca e apreensão. Cerca de 450 policiais militares, civis e guardas municipais participaram da operação.