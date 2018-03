Paraná foi o 1º a usar o método, mas laboratório fechou O Paraná foi pioneiro em usar técnicas de hipnose em investigações criminais desde os anos 1980. O grande avanço ocorreu em 1999, com a criação do Laboratório de Hipnose Forense, que ajudou a solucionar mais de mil casos. Mas ele fechou uma década mais tarde, por falta de profissionais especializados. A introdução da técnica ocorreu por iniciativa do então perito Rui Fernando Cruz Sampaio. O fechamento aconteceu justamente porque ele se aposentou e não havia quem o substituísse. Durante as sessões, apenas o especialista participava e, às vezes, um artista forense, para a elaboração do retrato falado.