Paraná cria gabinete de emergência por causa da chuva, que já matou 3 no Estado Por causa das chuvas, o governador do Paraná, Beto Richa (PSDB), montou um gabinete de emergência, liderado por ele e com integrantes de várias secretarias e órgãos do governo. A prioridade é garantir acesso a todas as áreas e retirar quem estiver em locais de risco.