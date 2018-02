Paraná: 59 cidades em estado de emergência Já são 59 os municípios em estado de emergência no Paraná por causa das chuvas. Segundo a Defesa Civil estadual, as chuvas, desde o dia 19 de junho, já afetaram 106.760 pessoas. Destes, 13.203 estão desalojados e 1.643, desabrigados. A região onde a situação é mais problemática é o noroeste do Estado, onde o Rio Ivaí chegou a subir 9 metros, deixando pontes submersas e várias cidades isoladas.