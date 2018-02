Paramotores batem no ar e piloto morre

ARAÇATUBA - Uma batida entre dois paramotores provocou a morte de um competidor e deixou o outro ferido durante o Campeonato Mundial de Paramotor Slalon e 4° Encontro de Paramotor, realizado em Araçatuba, no interior de São Paulo. O piloto brasileiro Edson Luís de Paulo, de 45 anos, chegou a ser atendido pelas equipes de socorro, mas não resistiu. O paraguaio Mário Benjamin sofreu fraturas nos braços, mas não corre risco de vida.

O acidente ocorreu por volta das 17h30 deste domingo, 20, quando um dos paramotores fazia a prova X-6, uma espécie de rali aéreo. A aeronave foi atingida por outro paramotor que sobrevoava a região a passeio.

Os dois aparelhos se chocaram a uma altura de 40 a 50 metros. As velas perderam a sustentação e os pilotos caíram. Não se sabe qual dos pilotos errou na manobra, mas segundo um dos organizadores, o paramotor a passeio não poderia estar no espaço de competição no momento do acidente.

A competição, que é organizada pelo Clube de Paramotores de Araçatuba, teve início na sexta-feira e tinha encerramento previsto para esta segunda-feira. Participam do evento cerca de 150 pilotos de diversos países,como França, Espanha, Portugal, Argentina e Paraguai, além de várias regiões do Brasil. Os organizadores disseram possuir todas as autorizações necessárias para realizar o evento, incluindo uma especial da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outro acidente. O acidente foi o segundo desde o início das competições. No sábado, o piloto Diego Elias Carlos, caiu de uma altura de 12 metros quando tentava finalizar uma prova de slalon, sofrendo fraturas. O rapaz continua internado e está fora de risco.