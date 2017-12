Paralisação de motoristas de ônibus atinge 37 linhas em SP

SÃO PAULO - Passageiros de ônibus que precisam circular por áreas da zona leste e do centro de São Paulo enfrentam dificuldade na manhã desta quinta-feira, 17, por causa da paralisação dos motoristas de duas empresas. Desde as 4 horas, no início da operação, os funcionários da VIP e da Viação Expandir cruzaram os braços e bloquearam a saída dos coletivos.

De acordo com a SPTrans, nas garagens das empresas estão estacionados 478 ônibus, que fazem 37 linhas. Na VIP, a paralisação é na unidade da Cidade AE Carvalho, na zona leste, de onde partem 27 linhas, com 387 ônibus; na Viação Expandir, a paralisação atinge a garagem do Brás, na área central, onde ficam 91 ônibus, de 10 linhas.

A São Paulo Transporte (SPTrans) já colocou em prática o Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese), com 115 ônibus, para 16 linhas que partem das duas garagens. Não foram informados os motivos do protesto.

Durante as primeiras horas da manhã, funcionários da Viação Sambaíba também paralisaram as atividades. A garagem, localizada na região da Vila Albertina, na zona norte, voltou a operar as 53 linhas por volta das 5h30.