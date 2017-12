Paralisação de funcionários suspende atendimento no Detran Aricanduva

Funcionários terceirizados do Detran Aricanduva, na zona leste, fizeram uma paralisação na manhã desta segunda-feira, 6, e impediram o atendimento ao público na unidade. Segundo o Detran, o serviço já foi normalizado com o remanejamento de funcionários de outras unidades para suprir o déficit. Os trabalhadores reclamam do não pagamento de vale-alimentação.

O órgão entrou em contato com a empresa terceirizada e diz que deverá penalizá-la, caso os trabalhadores que fizeram o ato não voltem ao serviço.

Quem tinha agendamento na manhã desta segunda em Aricanduva deverá voltar à unidade nos próximos dias, sem necessidade de reagendamento. Os usuários podem também obter o serviço em outros postos ou no Poupatempo.