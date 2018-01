Paralisação afetou postos Os motoristas de caminhão entraram em greve no dia 5 de março do ano passado em reação à restrição aos veículos pesados de carga na Marginal do Tietê. Os autônomos interromperam por dois dias a distribuição de combustível na Grande São Paulo - alguns postos ficaram sem gasolina, etanol ou diesel. Na época, o prefeito Gilberto Kassab (PSD) disse que os grevistas eram "chantagistas". Foi preciso que a Polícia Militar escoltasse os caminhoneiros dispostos a entregar combustível, mas a situação só melhorou com o fim da greve, no dia 8.