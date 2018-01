Paraitinga inicia reforma de prédio tombado

O primeiro prédio público tombado a ser restaurado em São Luís do Paraitinga (SP), cidade histórica parcialmente destruída pelas enchentes de janeiro, será o Mercado Municipal, apontado como "coração" da cidade ao lado da Igreja Matriz.

As obras, orçadas em R$ 612 mil, começam amanhã e devem terminar em julho.

"Foi uma demanda do município que as obras de restauração na cidade começassem pelo Mercado Municipal, um ponto querido pela população", disse o chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Cultura, Sérgio Tiezzi. Será a primeira obra custeada pelo governo estadual na cidade, desde que os trabalhos de limpeza e reconstrução começaram, ainda em janeiro.

Diferentemente de outros imóveis, o Mercado não teve sua estrutura abalada na enchente. Os principais problemas foram na parte elétrica e hidráulica, no telhado e nos banheiros. "Mas resolvemos fazer um restauro completo, com projeto que garantirá a retomada de características originais", adiantou Tiezzi.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O projeto, da arquiteta Lívia Vierno, prevê a drenagem em torno do prédio para evitar infiltração do solo para as paredes.

Construído em 1885, o Mercado - que está aberto para o público desde fevereiro - serve de cenário para a maior parte das festas da cidade, como a Festa do Divino, mais importante celebração religiosa da região, realizada entre 14 e 22 de maio.

A orientação para a empresa restauradora é que - mesmo que as obras não tenham terminado - o Mercado esteja pronto para receber parte das festividades do Divino. "Os trabalhadores vão abrir espaço para servirmos o afogado (prato típico da cidade), enquanto celebrações religiosas serão realizadas na praça", disse a prefeita Ana Lúcia Sicherle (PSDB).