Paraisópolis também vai ganhar orquestra

A exemplo de Heliópolis, a comunidade de Paraisópolis também vai ganhar uma orquestra. Foi lançada ontem no auditório do Centro Educacional Unificado (CEU) da favela o projeto Orquestras Filarmônicas de Paraisópolis, que oferecerá cursos gratuitos de música para moradores da comunidade de 7 a 17 anos. O objetivo é formar pequenas orquestras para, no futuro, reuni-las em uma grande. As inscrições foram abertas ontem e as aulas começam no dia 6. Por enquanto, a orquestra terá o CEU como sede provisória.