Paraíso e Vila Mariana ficam sem luz por 5h O rompimento de um cabo de energia na Avenida Lins de Vasconcelos causou interrupção no abastecimento de energia por 5 horas na tarde de ontem na Vila Mariana e no Paraíso, zona sul. As principais áreas atingidas pelo miniapagão foram as imediações das Ruas Vergueiro, Tupinambás, José do Patrocínio e Maestro Cardim, que ficaram sem luz entre as 14h e as 19h. Trechos de outras seis vias também ficaram sem energia. A causa do rompimento da fiação será investigada a partir de hoje, segundo a AES Eletropaulo.