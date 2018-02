Paraguaios são denunciados por morte de boliviano no Pari

SÃO PAULO - Os paraguaios Osvaldo Aguilar Nunez e Hugo Ever Pereira Mendez foram denunciados nesta quinta-feira, 18, pelo Ministério Público de São Paulo, pela morte de um boliviano e ferimentos em outra duas pessoas da mesma nacionalidade, ocorrida em julho passado, no bairro do Pari, zona central de São Paulo. Eles foram denunciados por latrocínio (roubo seguido de morte) e duas tentativas de latrocínio.

De acordo com a denúncia oferecida pelo promotor de Justiça Neudival Mascarenhas Filho, o crime "é mais um episódio de uma onda de agressões, roubos e mortes cometidos por imigrantes paraguaios contra imigrantes bolivianos que moram e trabalham na região central da capital".

Osvaldo Aguilar Nunez e Hugo Ever Pereira Mendez, acompanhados de um adolescente e outras quatro pessoas ainda não identificadas, atacaram três bolivianos com facas e uma chave de fenda para roubá-los, no dia 17 de julho. As vítimas foram Wilfredo Rodrigues Chambi, de 26 anos, que morreu em razão dos ferimentos sofridos, e Henri Omar Alvarez Choque e Jorge Luís Chambi Calizaya, que ficaram feridos. As três vítimas são bolivianas.

Após a morte de Wilfredo, o Ministério Público Estadual anunciou a criação de força-tarefa para apurar rixas entre peruanos, bolivianos e paraguaios. Para o promotor de Justiça Marcelo Rovere, intolerância entre imigrantes pode ter motivado o assassinato de Chambi. O promotor diz que há vários casos semelhantes na capital.